L'edizione odierna de Il Mattino boccia la prestazione di Nikola Maksimovic dandogli un 5,5 in pagella: "Qualche sbavatura di troppo, anche perché dalle sue parti si muove Quagliarella che a dispetto degli anni è il migliore dei suoi lì davanti. Nikola prova a mettergli la museruola,ma i risultati non sono esaltanti,anzi. Una gara per mettere minuti nelle gambe e riprendere confidenza col campo in vista del futuro"