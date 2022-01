Il Mattino boccia l'arbitro Di Bello: salvato dal VAR su Juan Jesus, rivedibile gestione delle ammonizioni

L'edizione odierna de Il Mattino boccia con un 5 la prestazione dell'arbitro Di Bello in Napoli-Sampdoria 1-0.

"Spesso lontano dall'azione, viene salvato dall'intervento del Var in occasione del gol annullato a Juan Jesus che era in posizione di fuorigioco. Si prende anche qualche attimo di tempo prima di convalidare la rovesciata di Petagna, ma questa volta non ci sono dubbi. Rivedibile gestione dei cartellini gialli, che a metà ripresa rischia di fargli sfuggire dalle mani una partita che diversamente sarebbe stata tranquilla"