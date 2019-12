Il Mattino boccia Insigne: "Non ha il carattere del trascinatore, non è in buoni rapporti con la società! E' rimasto solo perché non c'erano offerte"

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino boccia le prestazioni di Lorenzo Insigne ed il suo impatto sui primi mesi di campionato. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Lorenzo - capitano, unico napoletano del Napoli e unico azzurro titolare nell’Italia - non è in sintonia con Ancelotti e si vede. Il punto è che neanche riesce a prendere in mano la sua vita e quella della squadra: non sa essere il protagonista del cambio di rotta e non solo per questioni tattiche. È noto: Insigne si esalta, fin dai tempi di Zeman, giocando da esterno sinistro nel 4-3-3 però questo modulo non piace ad Ancelotti e nel 4-4-2 lui deve adattarsi, spesso smarrendosi. Non ha il carattere del trascinatore. Insigne è un grande e rischioso equivoco: ha solo rapporti di facciata con Ancelotti, sollecitati dal procuratore Raiola; non ha una buona relazione con la società, tant’è che nella ribellione del 5 novembre le sue parole verso De Laurentiis junior sono state le più dure, e non è riconosciuto come leader dallo spogliatoio. Un giocatore così bravo ma spesso al centro di polemiche, alimentate via social anche dai suoi familiari, è rimasto perché non c’erano offerte che potessero soddisfare la richiesta, al solito esosa, del presidente".