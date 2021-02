Napoli - L'edizione odierna de "Il Mattino" scrive su Bakayoko: "Ennesima partita giocata alla moviola. Quando prende la palla sembra che si fermi il tempo e intanto gli avversari - che giocano a velocità normale -rincorrono, recuperano e gliela soffiano. Anche in fase di contenimento non contribuisce in maniera effettiva"