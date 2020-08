Ultime calciomercato Napoli. Arrivato a gennaio, Diego Demme ci ha messo pochissimo a prendere le redini del centrocampo azzurro. L'ex Lipsia è stato fondamentale per ridare un equilibrio alla mediana partenopea, suscitando l'interesse di diverse formazioni europee. Ecco quanto scritto brevemente da Il Mattino:

"Ci sono offerte per Demme, ma di poco conto: il Napoli non alza barricate per nessuno, è pronto ad ascoltare le proposte"