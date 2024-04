Il Mattino annuncia: il Psg pagherà la clausola Osimhen. Contratto monstre per 4 anni: le cifre

Victor Osimhen sarà un calciatore del Psg. Ad annunciarlo è l'edizione odierna de Il Mattino che svela anche il contenuto dell'accordo economico che ha visto protagonista Al Khelafi, De Laurentiis ed il centravanti nigeriano che dunque saluterà Napoli al termine di questa stagione per approdare in Ligue 1 come ha anticipato Il Mattino.

Osimhen ceduto al Psg, Il Mattino: ecco le cifre

Calciomercato Napoli - Secondo quanto si legge sul quotidiano Il Mattino, l'accordo per il pagamento della clausola da 120 milioni di euro è già stato raggiunto tra Al Khelafi e De Laurentiis. Tra io due c'è una grande amicizia visti i tanti affari conclusi sull'asse Napoli-Parigi. Victor Osimhen guadagnerà 13 milioni netti a stagione per 4 anni e gestirà in proprio i diritti d'immagine. L'attaccante nigeriano prenderà il posto di Mbappè.

Il Mattino poi aggiunge un altro dettaglio su Osimhen e il Psg: pochi giorni fa l'attaccante è stato proprio nella capitale francese. Al Khelafi ha voglia dunque di accelerare e stringere per chiudere definitivamente ogni dettaglio ed aggiudicarsi il numero 9 del Napoli.