Il Mattino annuncia - Incontri per chiudere: ADL ha scelto il nuovo allenatore del Napoli, il matrimonio si farà

Calciomercato Napoli - Il Napoli è pronto ad accogliere il nuovo allenatore per la prossima stagione e per il futuro. Il Mattino annuncia gli incontri avuti di ADL con il prossimo allenatore del Napoli che è pronto a dire sì.

Allenatore del Napoli: chi ha scelto De Laurentiis?

Il Napoli è pronto ad avviare un nuovo progetto e ci sono voci di mercato che riguardano il ruolo del prossimo allenatore del Napoli: De Laurentiis ha scelto Vincenzo Italiano. Secondo Il Mattino c'è poco da fare, tutti gli indizi portano a Italiano della Fiorentina. Al terzo tentativo, questa volta il matrimonio si farà. Si parla anche di incontri tra De Laurentiis e Commisso per avere il via libera di Italiano. E, intanto, la Fiorentina pensa già al successore: Gilardino o Palladino, uno dei due per chiudere con i viola.

De Laurentiis pensa a Italiano e non a un allenatore per infiammare la piazza, ma uno legato al progetto e che gli consenta di cambiare il meno possibile. E Italiano sembra proprio fatto apposta per insistere con il 4-3-3 e le sue varianti che preferisce ADL per il suo Napoli.