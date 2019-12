Ancelotti ridimensiona il ruolo di vice al figlio Davide: niente più deleghe, il retroscena

Ultime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna de Il Mattino, Carlo Ancelotti avrebbe deciso di prendere in mano tutta la situazione Napoli non delegando più i compiti a suo figlio Davide. Ecco cosa scrive nel dettaglio il quotidiano napoletano:

"Tre giorni di lavoro diverso ri-spetto alla tradizione: una doppia seduta giovedì, una lunga riunione anche per visionare in maniera più approfondita i rivali dioggi. Ma con Ancelotti al centro di ogni cosa. Già, perché questa è stata la settimana in cui Carlo si è piazzato nel mezzo e ha preso tutto in mano. Senza delegare più nulla. Neppure al figlio Davi-de, suo braccio destro che difende a spada tratta da ogni allusione che arriva dall’esterno. Ma stavolta Re Carlo ha capito che contro un gruppo che invoca una guida sicura e dura non c’è spazio per altri che non sia lui. Ancelotti junior, in queste ore, si è un po’ messo da parte, limitando i suoi interventi anche nel corso dell’allenamento".