Il Mattino - Ancelotti oggi chiederà spiegazioni alla squadra. ADL non ha vuole esonerarlo per questione di costi

I colleghi dell'edizione odierna de Il Mattino fanno il punto della situazione in merito alla crisi della SSC Napoli:

"Ancelotti solo oggi parlerà alla squadra: ha apprezzato il finale della partita con il Milan ma chiederà ragioni del perché ci sono stati momenti di ingiustificato patema. De Laurentiis non alcun voglia di esonerare Ancelotti (per una questione di costi e di programmi tecnici, da rivoluzionare)ma i risultati degli ultimi tempi sono troppo negativi per essere sottovalutati. Pesa molto il feeling anche personale che c’è tra i due. Ed è per questo che Liverpool non può essere considerato un crocevia di cui tener conto. Ancelotti è teso e non potrebbe che essere così".