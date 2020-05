Il Mattino - Allenamenti SSC Napoli, oggi si torna in campo! Iniziano i portieri, poi altri due gruppi: ecco la tabella che seguiranno gli azzurri

Notizie Napoli calcio. Dopo 59 giorni di stop per l'emergenza Coronavirus, il Napoli è pronto a tornare ad allenarsi a Castel Volturno: ricevuto il via libera dopo il secondo tampone, oggi i ragazzi di mister Gattuso saranno al Training Center per riprendere la preparazione. Allenamenti blindati per rispettare le norme di sicurezza, ecco quanto riportato nel dettaglio da Il Mattino:

Allenamento SSC Napoli, oggi la ripresa