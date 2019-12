Il Mattino - A Castel Volturno nasce il centro studi di Gattuso: tecnologia e non solo per far cambiare rotta al Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna de "Il Mattino" evidenzia nel dettaglio il lavoro che Rino Gattuso sta facendo a Castel Volturno. Il nuovo allenatore del Napoli ha dato vita ad un vero e proprio cemtro studi.

"Un laboratorio a cielo aperto: tra dati, supporti informatici, modelli di gioco, studio flussi principali da seguire per sviluppare l'azione del Napoli. Ecco come si presenta la Castel Volturno di Rino Gattuso, con le urla che non mancano mai, con un'intensità del lavoro che sta testando resistenza e limiti dei calciatori: un'applicazione che assomiglia, tanto, ai metodi di lavoro sviluppati da Antonio Conte e dal suo staff. Gattuso ed il suo vice, Riccio, conducono gli allenamenti con un tablet nel quale vengono registrate, step by step, performance, movimenti e vengono raccolti dati che vengono elaborati successivamente. Si apre, così, la seconda parte del laboratorio: quella tra quattro mura e diversi supporti elettronici che rappresentano l'ausilio per le scelte. Un metodo che Gattuso aveva già intrapreso nelle sue precedenti esperienze, che ha affinato al Milan, facendo sviluppare, in modo specifico, quei software necessari per la lettura dei dati".