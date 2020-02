Il Mattino - 61' in campionato per Lozano con Gattuso, titolare solo in Coppa Italia contro il Perugia

Ultimissime notizie calcio Napoli - Una stagione più complicata del previsto la prima a Napoli di Hirving Lozano. Il calciatore messicano ieri ha pubblicato uno sfogo su Instagram a conferma di quanto si stia impegnando per convincere Gennaro Gattuso a dargli spazio. Fino a questo momento, come evidenziato dall'edizione oggi in edicola del quotidiano "Il Mattino", il tecnico ex Milan ha sempre lanciato in campo il numero 11 azzurro nei minuti finali quando c'era da recuperare il risultato. Solo una volta, infatti, è partito dal primo minuto, in Coppa Italia contro il Perugia, con un assist ed un rigore procurato all'attivo. L'intenzione dell'allenatore partenopeo è quella di impiegarlo come alternativa a Lorenzo Insigne sulla sinistra ed in Serie A,Gennaro Gattuso gli ha concesso solo 61 minuti in otto partite. Come detto, le difficoltà sono evidenti ma non mancano le attenuanti. Il calciatore, infatti, si è dovuto ambientare in un campionato diverso rispetto a quelli a cui era abituato e il rendimento deludente della stagione non lo ha certo aiutato.

Lozano Napoli Perugia