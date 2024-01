Il Manchester City vince lo scudetto dei ricavi: il Napoli al 3° posto per l'utile netto

L'edizione in edicola oggi de Il Sole 24 Ore fa il punto della situazione in merito ai club europei coi maggiori ricavi dell'ultimo anno. Tra questi figura anche il Napoli:

"Il Manchester City è la squadra di calcio con i ricavi operativi più alti tra i club europei campioni nei principali otto campionati europei di massima serie. Il club inglese però è superato dal Real Madrid, che pur non avendo vinto il campionato spagnolo ha totalizzato il record dei ricavi operativi in Europa, 830,5 milioni di euro nell'ultima stagione, rispetto agli 826 milioni del club di proprietà emiratina. Il Barcellona, campione nella Liga, grazie a entrate straordinarie ha ottenuto l'utile più alto per una cifra eccezionale, 304 milioni al netto delle tasse, su 800 milioni di ricavi. L'utile pirotecnico della società catalana è più alto dei ricavi operativi di quattro delle squadre campioni in Europa, tra cui il Napoli, che ha conseguito 275 milioni di ricavi operativi nel bilancio al 30 giugno 2023. Sono le principali conclusioni dell'ottavo rapporto "European Champions", curato da Football Benchmark. I campionati considerati sono quelli di Inghilterra, Francia, Spagna, Germania, Italia, Portogallo, Olanda, Turchia. A differenza delle precedenti edizioni, la società guidata da Andrea Sartori ha inserito dati ulteriori di confronto, che allargano la visuale e il confronto a squadra non campioni nel proprio campionato, una per paese. Il dato di partenza sono i ricavi operativi, come di consueto nelle statistiche internazionali, che molte squadre invece aggirano, perché gonfiano i ricavi inserendovi le plusvalenze da calciomercato. Queste plusvalenze invece vanno escluse dai ricavi operativi, mentre sono considerate nel bilancio ai fini del risultato netto finale. È interessante notare la classifica per ricavi operativi stilata da Football Benchmark. Dopo Real Madrid e City, ci sono Paris Saint-Germain (801,7 milioni), Barcellona (800,4), Manchester United (747), Bayern Munchen (707,1), di cui si considerano i dati della sola società capogruppo e non il consolidato (calcolato invece per gli altri club). In questa classifica dopo i campioni di Germania c'è la Juventus (434,5 milioni di ricavi operativi), seguita da Borussia Dortmund (425,1), Napoli (275,1), Olympique Lyonnais (199,1), Ajax (199,1). I lancieri di Amsterdam hanno ricavi più alti dei campioni d'Olanda, il Feyenoord, che sono penultimi con 99,1 milioni. Ultimo nella graduatoria il campione in Turchia, Galatasaray, 90,9 milioni di ricavi operativi. «Sul lato dei costi, il Barcellona ha registrato la maggior crescita dei costi del personale, +39% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 639 milioni, guidato dall'ingaggio di calciatori rilevanti, come Robert Lewandowski, Frank Kessié e Raphinha», fa notare Sartori. La seconda squadra per costo del personale è il Psg, 634 milioni, pur avendo ridotto il costo del 13% e il rapporto tra costo del personale ricavi dal 109 al 79 per cento. «Una riduzione significativa anche necessaria in vista dell'introduzione del rapporto del costo della sqaudra incluso nelle nuove regole di sostenibilità finanziaria della Uefa», osserva Sartori. Il Napoli, quinto per ricavi, ha un costo del personale di 111 milioni, il sesto in assoluto, ma il miglior rapporto tra costo del personale e ricavi (40%) tra le gli otto club campioni. Il City si conferma primo per valore della squadra, 1,414 miliardi, seguito da Psg (1,15 miliardi). Il Napoli è settimo con 628 milioni, terzo in Italia. Alla voce redditività si nota il risultato straordinario del Barcellona. I 304 milioni di utile netto sono spinti da «operazioni straordinarie». «Queste includono la vendita di una quota ulteriore del 15% dei futuri diritti tv a Sixth Street e la vendita del 49% di Barca Studios a Socios.com e Orpheus Media», spiega Sartori. Sei società tra i campioni hanno ottenuto un utile netto, il City è al secondo posto per valore assoluto (92 milioni), terzo il Napoli (quasi 80 milioni). In rosso Psg (-110 milioni) e Galatasaray (-49 milioni). Nel complesso delle 16 squadre del campione allargato, Football Benchmark evidenzia che nove sono in attivo, sette sono in rosso, il risultato peggiore è quello della Juventus (-123,7 milioni), seguita da Psg e Olympique Lyonnais (-99 milioni)".