Il grande rimpianto di Meluso gioca in Premier, lo stava comprando per il Napoli

Calciomercato Napoli - Non è bastato quel poco che ha fatto e per questo sarà già addio dopo meno di un anno tra il ds Meluso e il Napoli. Ha provato a comprare un suo pallino che ha poi scelto di andare a giocare in Premier League: si tratta di Radu Dragusin che era finito nel mirini dei campioni d'Italia per gennaio e c'era anche già l'accordo totale con il Genoa, poi è saltato tutto per l'inserimento del Tottenham che l'ha convinto a trasferirsi in Inghilterra dove oggi gioca. E' il grande rimpianto di Meluso a Napoli.