Il grande rifiuto al Psg, l’ammutinamento e il viaggio in Brasile, Cdm: Allan, dal rinnovo che tarda ad arrivare all'esclusione

News calcio Napoli - Allan non gioca da circa un mese, da Napoli-Fiorentina del 18 gennaio scorso, la serata più difficile della gestione Gattuso. Il centrocampista brasiliano fu sostituito al 56’ e abbandonò il campo senza seguire la partita dei suoi compagni dalla panchina, Gattuso spiegò così il suo gesto: «Era arrabbiato con se stesso, sta giocando con gli antinfiammatori da cinque partite».

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Allan aveva un risentimento all’anca che gli ha fatto saltare poi le gare contro Lazio e Juventus. Il giocatore da più di un anno attende il rinnovo del contratto, Giuntoli ne parla con i suoi agenti sin dai tempi del rifiuto alla proposta del Paris Saint Germain, dove Allan avrebbe potuto guadagnare circa 6 milioni di euro a stagione, quindi il triplo dei 2 di base fissa percepiti al Napoli. L’entourage del centrocampista brasiliano è stato a Castel Volturno alla vigilia della sfida contro la Juventus, a gennaio il Napoli ha deciso di non cederlo nonostante vi fossero richieste. L’Inter ha offerto lo scambio con Vecino, il club ha rifiutato la proposta, l’Everton di Ancelotti ha proposto a De Laurentiis 20 milioni più bonus, il club azzurro per Allan chiede almeno il doppio, del resto ha rifiutato 75 milioni dal Psg poco più di un anno fa. Un altro atto di una storia complicata: a gennaio del 2019 Ancelotti non lo convocò per la gara contro il Milan, all’epoca allenato proprio da Gattuso, perché la trattativa con il Paris Saint Germain l’aveva distratto. Nei suoi tormenti ci sono i fatti del 5 novembre, l’ammutinamento dopo Napoli-Salisburgo, quando fu protagonista di un’accesa lite con il vicepresidente Edoardo De Laurentiis".