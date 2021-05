Il Giornale - Vigorito ha due lauree ma non sa che Cagliari è 325 km più a sud di Benevento: ha dimenticato gli errori a suo favore

SERIE A - L'edizione odierna de "Il Giornale" scrive: "Nello sprofondo della classifica, il rettilario si popola di voci maligne, con un portavoce illustre. Vigorito Oreste, presidente del Benevento, vanta due lauree in legge e lettere e filosofia ma ha smarrito le lezioni di geografia. Ha denunciato il complotto degli arbitri, Mazzoleni fra questi recidivo e killer delle squadre del Sud. Ma a sera, consultando l’atlante, deve essersi accorto che Cagliari è trecentoventicinque chilometri più a sud di Benevento, dunque le due lauree non servono a nulla e il suo gps non ha le coordinate giuste, va rivisto, come andavano riviste alcune situazioni quelle però pro Benevento nel recente passato. Se poi anche Draghi, sollecitato da lady Mastella, dovrà occuparsi della denuncia, allora ho finalmente compreso che cosa sia il recovery plan".