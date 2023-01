Il Giornale sulla Juventus: "Vale quasi la metà del business del calcio italiano, attenti agli autogol"

Il Giornale definisce inquietanti le motivazioni della Corte d’Appello federale sul -15 alla Juventus e inquietante anche il futuro del calcio italiano senza la Juventus:

Andrea Agnelli

Il Giornale prende le difese della Juventus

Il quotidiano riporta che qualcosa non torna. Spiegano, i giudici, che tutto ruota attorno a plusvalenze artificiali e ad una legge che non c’è. Si rifugiano nella soluzione «geniale»: i principi di lealtà, correttezza, buona fede permettono una «clausola di chiusura del sistema» così «da evitare di ritenere permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta». In sintesi: seguiamo un’idea, non una legge. Lo sport lo permette. Il nostro calcio non è così ricco e forte da farne a meno: se sparissero, insieme, Juve, Milan e Inter, potrebbe chiudere i battenti. La Signora vale quasi metà del valore commerciale per Tv, investitori e interessi finanziari.

"Quindi puniamo la Juve, ma attenti agli autogol: «inquietante» potrebbe essere il futuro", chiude Il Giornale.

