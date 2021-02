Il Giornale - Percassi ha blindato Gasp nel caso Papu, ADL ha mollato Gattuso alle prime sconfitte

Napoli - L'edizione odierna del Giornale scrive: “L’Atalanta è la novità degli ultimi due anni, il Napoli lo è stato appena prima, fin quando il Comandante Sarri ha resistito in panchina. Quella del Gasp poggia su bulloni piantati saldamente a terra: in piena bufera, quando sono volati stracci tra il tecnico e capitàn Gomez, il presidente Percassi ha scelto e imposto la linea della continuità. Avanti con l’allenatore e addio all’icona della Bergamo pallonara, un gesto forte di coraggio e di coerenza societaria. A Napoli e a Bari, altro feudo calcistico di ADL, patròn e allenatore sono spesso separati in casa: in Puglia s’è dato il benservito ad Auteri, in arrivo l’ex juventino Carrera. A Castel Volturno resta in bilico la posizione di Gattuso. De Laurentiis non ha gradito la sconfitta in Supercoppa e quella di Verona, s’è guardato intorno e l’ha fatto sapere”