Il Giornale - Meret introverso e timido: nell’Italia di Mancini non giocherà mai

Euro 2020 - L'edizione odierna de "Il Giornale" scrive su Alex Meret: "E a Coverciano c’è chi lo guarda ammirato, magari cercando di carpirne qualche segreto, ma consapevole che a differenza di Sirigu – utilizzato da Mancini nel finale di Italia-Galles – non vedrà mai il campo: è quell’Alex Meret che, pure di due anni più grande, è solo il terzo nella gerarchia dei portieri azzurri. È il 26° del gruppo azzurro, in tutti i sensi. Non un minuto giocato (l’unico della truppa azzurra), nessun articolo di giornale o inquadratura di telecamera, poco attivo sui social. E'introverso e timido, gli manca di far sentire la sua presenza in porta"