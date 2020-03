Il Giornale - La decisione di riservare Juventus-Milan ai residenti torinesi è una delle migliori gag del secolo

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de "Il Giornale" commenta così la questione dei rinvii di alcune gare di serie A, tra cui Juve-Inter: "Alla seriosità di facce segue la totale assenza di serietà nei comportamenti, nelle decisioni, nei provvedimenti. Il rinvio delle cinque partite di serie A era prevedibile ma non previsto. E’ arrivato all’ultimo secondo, come si usa quando si pagano la bolletta della luce o la contravvenzione, sperando che la scadenza venga differita. Il calcio italiano viaggia a braccio, come il teatro della politica. Non ha progetti lunghi, rinvia, proroga, le assemblee sono riunioni condominiali nelle quali non si trova l’accordo nemmeno sulla data di un anticipo. Dinanzi all’emergenza, il governo del football è entrato in fibrillazione, la decisione di riservare Juventus Milan di coppa Italia soltanto ai residenti torinesi è una delle migliori gag del secolo (avremo i pendolari del virus?)”