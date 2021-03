Il Giornale - L'imbarazzo del Milan per Ibrahimovic in moto verso Sanremo: nessuno ha la forza di dirgli nulla

Napoli Calcio - L'edizione odierna de Il Giornale bacchetta la gestione del Milan per quanto riguarda Ibra a Sanremo:

"La verità di fondo è che l’episodio, inserito nel contesto di una vicenda che non ha certo portato lustro al Milan impegnato nella strenua difesa del posto in Champions, ha ingigantito l’imbarazzo del club e indispettito la platea dei tifosi. La conferma dell’imbarazzo è condensata nel “no comment” ufficiale del club sul viaggio rocambolesco, col freddo patito nei 60 chilometri percorsi a cavallo di una moto. (…) Il Milan? «Chi può dire a Ibra: guarda che sei sotto contratto con noi e non puoi andare in giro in moto?».

Ecco il quesito acido che rimbalza da un social all’altro e che probabilmente fotografa la situazione. Il Milan è grato a Ibra protagonista per la transizione da una classifica grigia al primato, Pioli ne esalta in pubblico le qualità di leader e forse in privato mastica amaro, Maldini lo coccola perché sa che Raiola ha tra le mani il destino del contratto di Donnarumma e Romagnoli e spera che tra qualche turno torni a fare l’Ibra con i gol. Perciò alla fine non c’è nessuno che fiata dalle parti di casa Milan".