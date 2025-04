Il Giornale - Italiano ha attirato le attenzioni di Milan e Napoli

Calciomercato Serie A - L'edizione odierna de Il Giornale scrive sul futuro di Vincenzo Italiano:

"Se a Thiago Motta era bastato arrivare in quinta posizione (l’anno scorso grazie al ranking valeva l’accesso alla Champions) per spiccare il volo e garantirsi la chiamata di un top club come la Juve, ora sotto i riflettori delle grandi è finito Vincenzo Italiano. Calcio spettacolare coniugato a risultati brillanti che hanno attirato le attenzioni del Milan e del Napoli (se dovesse andare via Conte). Gli estimatori non mancano e aumentano di settimana in settimana".