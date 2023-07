Il Giornale - Giuntoli non fa Giuntoli: cosa c’entra il ds che ha scovato Kvara e Kim con Lukaku alla Juve?

Serie A - L'edizione odierna del quotidiano Il Giornale scrive su Giuntoli e la Juventus:

"Se i francesi si decideranno a fare arrivare a Torino più o meno la stessa cifra spesa dai bianconeri nel gennaio 2022, l’affare andrà in porto: la Juve reinvestirebbe poi circa metà di quanto incassato per fare arrivare Lukaku dal Chelsea a Torino. Operazione sensata? Sì, no, boh.

Resterebbe poi da capire cosa c’entri Giuntoli con un’idea del genere, essendo lui lo scopritore di talenti più o meno sconosciuti eppur subito decisivi: da uno così, insomma, c’è da aspettarsi più l’arrivo di uno tra Hojlund (Atalanta, classe 2003) e David (Lille, 2000)".