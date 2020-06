Serie A - L'edizione odierna de Il Giornale scrive sulla prossima sfida tra Atalanta e Napoli: "Un calcio un po’ Gagà. Spensierato, divertente e che porta risultati. Gagà o meglio Ga-Ga: come Gasperini e Gattuso. Il fattore G sta iniziando a pesare sul campionato. Da una parte l’Atalanta che si conferma, partita dopo partita, una splendida realtà e un’implacabile macchina da gol. Dall’altra il Napoli, che dopo il trionfo in coppa Italia non si ferma più e punta sempre più in alto"