Il Giornale - Dopo il gol capolavoro di Insigne cosa dirà De Laurentiis sul suo rinnovo?

Napoli - L'edizione odierna de "Il Giornale" scrive sul gol di Insigne in Belgio-Italia: "E adesso cosa dirà Aurelio De Laurentiis? Il gol capolavoro di Insigne, la pennellata di Lorenzo il Magnifico che manda l’Italia dove nessuno avrebbe osato immaginare è anche un messaggio trasversale al patron del Napoli che non vuole assolutamente saperne di aumenti di ingaggio. Nemmeno per il capitano, nemmeno per l’uomo che più incarna lo spirito partenopeo della squadra, con il rischio di perdere il gioiello più luccicante del suo Napoli"