Il Giornale attacca De Laurentiis: a Torino è andata in scena la commedia del finto contagio. Ha violato le regole, il rispetto della salute altrui è un optional fastidioso

Napoli calcio - Tony Damascelli, nel suo editoriale sul quotidiano Il Giornale, va giù duro nei confronti di Aurelio De Laurentiis ed il Napoli che ieri ha schierato Rrahmani, Lobotka e Zielinski.

"Poi a Torino è andata in scena la commedia del finto contagio, tre calciatori del Napoli, in isolamento fiduciario, sono stati schierati come provocazione da De Laurentiis, le regole sono fatte per essere violate, la logica e il rispetto della salute altrui è un optional fastidioso, soprattutto per chi non è abituato ad osservarle, a Torino come a Napoli. La noia juventina è stata destata dall’autogol di un “isolato”, Lobotka, la farsa era completa, la solita Juve moscia, eccetto Chiesa tartufo bianco nella minestra riscaldata di Allegri, Napoli attento e pulito nel suo football nonostante ‘a nuttata passata e da passare"