Il Genoa cede 2 giocatori a pochi giorni dalla gara contro il Napoli

Davide Biraschi e Guven Yalcin si apprestano a salutare il Grifone e approdare nel campionato turco. Come riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, è stato trovato l’accordo fra il club rossoblu e il Fatih Karagumruk per la cessione dei due giocatori. Per quanto riguarda l’attaccante, impiegato la scorsa stagione in 22 occasioni, si tratta di un passaggio a titolo temporaneo.

Per il difensore invece si tratta di un ritorno visto che aveva già trascorso un anno e mezzo in prestito nella formazione turca collezionando 48 presenze complessive realizzando due reti. Questa volta il suo approdo sarà a titolo definitivo nonostante comunque un buon ritiro a Moena disputato dal centrale e la rete, ininfluente ai fini del risultato, messa a segno contro la Fiorentina. A riportarlo è TMW.