Tuttosport - Il futuro della Juventus passa dalla partita di domani contro il Napoli, in ballo c'è anche Milik: il retroscena

Ultime calcio Napoli - Il futuro della Juventus passa dalla partita di domani contro il Napoli e dalla qualificazione alla prossima Champions League. Vale per tutto, soprattutto per il mercato secondo Tuttosport.

“A differenza degli ultimi anni, i bianconeri non hanno ancora la garanzia di poter partecipare alla Coppa con le grandi orecchie e di avere in tasca i ricchi premi Uefa. Ecco perché, per il momento, il dg Paratici non può impegnarsi troppo con i giocatori nel mirino. In caso di sacrificio di Morata, due le ipotesi: un giovane talento (Scamacca?) o un’opportunità in saldo, come potrebbe rivelarsi Arkadiusz Milik. Il polacco probabilmente lascerà il Marsiglia già a giugno e per una cifra non lontana dai 15 milioni (occhio a Milan e Atletico). Visto il feeling Juve-OM, anche in questo caso un’operazione allargata potrebbe mettere tutti d’accordo”