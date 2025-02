Il figlio di Juliano ricorda: "Quando papà camminava per le strade di Napoli..."

Andrea Juliano, figlio di Antonio Juliano, è il nuovo allenatore della Turris, in Serie C. Suo padre è stato calciatore e capitano del Napoli, oltre che dirigente sportivo in grado di portare in azzurro nomi come Krol e Maradona. Totonno Juliano è venuto a mancare nel dicembre 2023 ma suo figlio Andrea ha deciso di ripercorrere le sue orme e adesso farà il suo esordio da allenatore professionista.

Oggi il quotidiano Il Mattino riporta le sue dichiarazioni, con il ricordo di suo padre Antonio: "Non l’ho potuto ammirare in campo, ma ho potuto godere della sua grandezza in città. Gli attestati di stima che riceveva ogni volta che camminava per le strade di Napoli, mi hanno fatto capire quanto sia stato immenso l’amore che il popolo aveva per quello che tutti chiamavano Totonno. Se papà Antonio fosse qui con me, mi direbbe di lavorare sodo. Di mettere in campo una mentalità vincente e di dare sempre il massimo. Sono certo che ai miei giocatori saprò trasmettere questi concetti".