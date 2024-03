Il doppio ex Castellini: "Non ce la faccio proprio a guardare Napoli-Torino, capitemi! Ho allenato Meret, vi dico..."

Luciano Castellini, ex portiere di Napoli e Torino, ha parlato ai microfoni di Repubblica alla vigilia della sfida tra azzurri e granata. Ecco uno stralcio della sua intervista:

"Non credo proprio che vedrò la partita. Lavoro ancora per l’Inter, mi occupo di scouting, guardo qualche giovane talento e poi seguo sempre le gare dei miei nipoti.

Scherzi a parte, vedo tutto".



È troppo chiederle un pronostico?

"Assolutamente sì. Il mio cuore è metà granata e metà azzurro. Come faccio a tifare per qualcuno? Impossibile. Ho giocato le stesse partite, 200 (201 col Toro e 202 col Napoli, ndr) con entrambe le maglie. Dovrei dire X".



A Napoli c’è Meret.

"Per me è un buon portiere. L’ho allenato pure nelle nazionali giovanili e mi sembra completo".