Il diktat di Conte a tutto il Napoli: "Quando dico che amma faticà non mi riferisco solo ai giocatori..."

Notizie Napoli - Antonio Conte è sbarcato ieri a Napoli insieme al DS azzurro Giovanni Manna e al neo team manager Lele Oriali. L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla sua prima giornata partenopea svelando anche un virgolettato del tecnico:

"Conte ha voluto a tutti i costi il Napoli anche per vivere un’esperienza diversa, più coinvolgente di quelle che hanno caratterizzato finora la sua eccellente carriera in panchina. Per questo la blindatura di ieri pomeriggio a Castel Volturno con transenne e steward è destinata a rimanere quasi sicuramente un’eccezione. Nei piani del tecnico pugliese c’è infatti uno “ spalla a spalla” in cui è prevista la partecipazione attiva di tutto l’ambiente azzurro. « Quando dico che amma faticà — ha infatti precisato l’ex ct — non mi riferisco solamente ai giocatori...»".