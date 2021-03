Il Cts: stretta fino al 15 aprile ma scuole aperte dopo Pasqua

,L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito al Coronavirus in Italia:

"A Palazzo Chigi si pensa al dopo Pasqua e alla scrittura di un nuovo decreto il cui contenuto sarà oggetto di un prossimo incontro tra i capidelegazione dei partiti di maggioranza. Nella riunione della cabina di regia, che si riunirà nei prossimi giorni, si valuterà anche la possibilità di prolungare sino al 15 aprile le restrizioni in vigore a seguito della modifica delle zone a colori. Nulla è ancora deciso e si dovrà attendere ancora, ma è intenzione del governo mantenere la formula del decreto con misure che non entreranno in vigore il giorno seguente, ma si darà tempo a famiglie e imprese di organizzarsi".