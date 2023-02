Il Corriere non bada alla scaramanzia: "Il +13 è una sentenza, tra Napoli e lo scudetto non ci sono più ostacoli"

Serie A, il commento di Luca Valdiserri sulle pagine del Corriere della Sera dopo la 21esima giornata di campionato, che vede ancora il Napoli in testa alla classifica con ampio distacco.

A nulla è valsa la vittoria dell'Inter nel derby di Milano: "Il +13 del Napoli è già una sentenza", scrive il Corriere della Sera. E non fa differenza se l'Inter è l'unica squadra ad aver battuto il Napoli di Spalletti nel 2023: "Tra il Napoli e il terzo scudetto non ci sono più ostacoli, ancor meno se le avversarie - come ieri lo Spezia - gli regalano due gol. Quello del 3-0, però, spiega meglio di tutti gli altri il dominio della squadra di Spalletti. Novantanove giocatori su cento, al posto di Kvaratskhelia, avrebbero tirato in porta. Il georgiano, invece, ha servito Osimhen per regalargli il più facile dei gol. I centravanti sono felici solo quando segnano tanto. E i centravanti fanno vincere gli scudetti". Insomma, non si bada alla scaramanzia.