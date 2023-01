Il coro del Maradona che fa impazzire Minjae: retroscena sul contropiede sprecato da Lozano

Calcio Napoli - "Kim, Kim, Kim" il coro dello stadio Maradona carica molto il difensore della Sud Corea. Durante la gara contro la Roma ogni suo interventi è stato sottolineato da questo coro che ha di fatto caricato sia Minjae che tutta la squadra. I suoi interventi in anticipo, i suoi tackle, i suoi stacchi di testa ormai al Maradona, e non solo, vengono sottolineati con un grido di battaglia dei tifosi.

Retroscena Minjae Napoli Roma

La Gazzetta dello Sport racconta un retroscena piuttosto particolare su Minjae durante la gara Napoli-Roma. Domenica ha rischiato di fare un clamoroso autogol, ma è uno che si si alza e riparte. Il quotidiano, a tal proposito, fa notare come nel contropiede in cui per 80 metri è scattato al fianco di Lozano. Un minuto prima era dolorante per un colpo nella propria area. Così il gigante coreano è entrato nel cuore della gente.