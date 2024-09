Il clima nello spogliatoio del Napoli è cambiato: la situazione dopo i 6 punti in casa

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica sottolinea come il clima nello spogliatoio del Napoli sia totalmente cambiato in queste due settimane:

"I 6 punti hanno infatti riportato gli azzurri nelle zone alte della classifica e addirittura a ridosso dalla vetta, lontana ora solo una lunghezza. Era quello di cui la squadra aveva bisogno per scrollarsi di dosso le delusioni enormi della scorsa stagione, che avevano fatto danni irreparabili sul campo e trasformato in una polveriera lo spogliatoio, dove invece si respira ora un clima decisamente più gradevole".