Il Chelsea punta tutto su Osimhen, scambio con Lukaku sempre più probabile

Calciomercato Napoli - Osimhen al Chelsea e Lukaku al Napoli, sembra tutto pronto per il maxi scambio in vista della prossima estate di mercato. Perché con l'arrivo di Antonio Conte si può davvero chiudere la trattativa.

Calciomercato: scambio Osimhen-Lukaku

Giovanni Manna avrà tanto lavoro da fare in questi prossimi giorni e occhio alla partenza di Osimhen (sulle sue tracce il Psg, manco a dirlo, ma anche e soprattutto il Chelsea in prima fila), prende sempre più corpo l'ipotesi di uno scambio con Lukaku. Infatti, come rivelato da Il Mattino, il club londinese vuole liberarsi di Lukaku tornato dal prestito dalla Roma e punta tutto su Osimhen. Ed ecco il grimaldello che potrebbe sbloccare l'operazione con buona pace di tutti visto che Conte - dovesse firmare con il Napoli - è stato il mentore di Lukaku ai tempi dell'Inter.