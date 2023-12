Il Cagliari studia il Napoli, Ranieri si augura che i suoi non debbano prendere schiaffi prima di reagire

Ultime notizie Napoli - I tre punti con il Sassuolo sono stati manna dal cielo per il Cagliari di Claudio Ranieri che deve subito pensare al Napoli, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il Cagliari cresce. E anche quando è in difficoltà sul piano del gioco, riesce a sopperire con un grande carattere:

“Ora Ranieri si augura che i suoi non debbano aspettare a prendere parecchi schiaffi prima di reagire. Perché il gruppo è in crescita, deve iniziare a imporre anche il proprio gioco. Anche se farlo già da domani contro il Napoli non sarà certo semplice.

L’avversario è di quelli proibitivi ma il Cagliari aspetta di centrare la prima vittoria contro una grande. Ci vorrà acume tattico perché ogni errore potrebbe essere pagato a caro prezzo”