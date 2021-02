Il Bari si rituffa in campionato e sfida la Cavese ma scoppia la polemica dei tifosi: "È il mercato del Covid"

Ultime calcio - Mercato deludente? «Non sono d’accordo: con Cianci e Rolando abbiamo preso i migliori giocatori che c’erano in giro. E Sarzi Puttini non lo conoscete ancora», riporta La Repubblica Bari. Oggi c’è Bari-Cavese, ma a tenere a banco alla vigilia sono stati gli echi delle prime critiche alla gestione De Laurentiis. «Se l’Inter e la Juventus non fanno un’operazione, se il mondo sembra stia crollando, qualcosa vorrà dire» , ha spiegato il direttore sportivo biancorosso Giancarlo Romairone, che ha implicitamente attribuito alle difficoltà legate al Covid la frenata sugli investimenti. «Ero stato chiaro fin dalle scorse settimane: avevo detto che sarebbero andati via tre-quattro scontenti e che avremmo preso due- tre giocatori nei ruoli che servivano. E così è stato. Vi assicuro che non c’è stato improvvisamente un taglio dei costi».

Luigi De Laurentiis

Ma di giocatori ne sono andati via sei e di conseguenza l’organico si è ridotto da 24 a 22 giocatori. E sulle corsie esterne la situazione è piuttosto deficitaria, nonostante l’arrivo di Rolando. Il tentativo estremo di fare tornare in biancorosso Djavan Anderson la dice lunga su come anche per il Bari si potesse fare qualcosa di più. «Non era un’operazione necessaria, la ritenevo una ciliegina sulla torta. Peccato non averla fatta». E Maggio? «Non c’è mai stata una trattativa».