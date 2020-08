Il Barcellona ritrova Dembélé, Il Mattino: Setien recupera il craque e s'informa costantemente sulle condizioni di Insigne

Ultime calcio Napoli - Nelle strutture della Ciutad Esportiva de Sant Joan Despì, meno di un quarto d'ora dal centro della capitale catalana, il Barcellona prova a ritrovare se stesso alla vigilia di un periodo dove si decide la sorte di Setien.

Dembele

Come riporta Il Mattino:

"Dopo circa 7 mesi si è rivisto sul campo Dembélé che ha svolto un allenamento completo. Per capire l'entità del recupero, basta pensare che Dembélé è fuori dallo scorso 27 novembre, ovvero dalla partita della fase a gironi della Champions League contro il Borussia Dortmund. Un incidente fisico che avrebbe dovuto tenerlo fermo per circa due mesi, ma, quando era vicino al ritorno, ha subito una grave ricaduta con una rottura completa del tendine del bicipite femorale a febbraio durante l'allenamento. Ora il rientro. Si fa fatica a credere che Setien lo possa gettare nella mischia in quella che si annuncia come una vera e propria battaglia fin dal primo minuto. Ma è assai probabile che possa andare in panchina. Oltre a Dembélé, ieri si è rivisto in allenamento anche Ronald Araujo che ha completato per intero la sessione con il resto della squadra. Quique Setien, dunque, continua a recuperare le truppe. Gattuso fa fatica a credere a un 3-5-2 di Setien per controllare una partita dove al Barcellona può andar bene anche di non far gol. Basterà non subirli. Anche lì ieri si sono preoccupati per le condizioni di Lorenzo Insigne, perché è evidente che un conto è un Napoli con lui, un conto un Napoli senza il suo capitano".