Repubblica - Ancelotti tratta Icardi in prima persona! Contatti costanti tra ADL e Wanda Nara, ma lui vuole la Juve

Calciomercato Napoli, l'obiettivo è trovare un secondo attaccante per Carlo Ancelotti. Il piano del Napoli è chiaro: Hirving Lozano non sarà l’unico rinforzo a disposizione dell’allenatore. Il talento messicano prenderà al più presto la strada del centro tecnico di Castel Volturno, ma il club azzurro sta pensando anche ad altro. E l’idea di una prima punta resta una necessità da approfondire nelle ultime tre settimane di mercato. L'edizione odierna di Repubblica fa il punto sulla trattativa per Icardi.

Napoli, trattativa con Icardi

Inutile sottolineare che il calciomercato Napoli ha già individuato un nome e un cognome: Mauro Icardi sarebbe il profilo perfetto. Relativamente giovane ( ha 26 anni) e con un curriculum condito da certezze che per un bomber sono ovviamente i gol. L’Inter lo ha messo alla porta, l’argentino ha espresso la volontà di andare alla Juve. L’organico ingolfato dei bianconeri ha bloccato al momento l’affare e quindi il Napoli pensa ancora di approfittarne, al pari della Roma, altro club che ha il gradimento di Maurito. Carlo Ancelotti si sta muovendo in prima persona per strappare il sì a Icardi che rappresenterebbe il centravanti giusto per il Napoli. La partita a scacchi continuerà ancora per qualche giorno, poi ovviamente Icardi dovrà fare la sua scelta. De Laurentiis si sente ancora in corsa: i contatti con Wanda Nara, moglie e agente dell’argentino, sono costanti proprio per risolvere l’intrigo. La strada è in salita.