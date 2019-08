CdM: "Napoli a due anime". Ipotesi 4-4-1-1 e 4-2-3-1 con James, Lozano e Icardi: sarebbe stellare! [GRAFICO]

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi - Tra il ritiro di Dimaro e le quattro amichevoli disputate finora, Ancelotti ha dato tracce dell’idea di gioco in costruzione per il suo Napoli. L’idea è proporre un calcio fluido, posizionale, con un’identità solida in fase di non possesso e più vestiti diversi in quella offensiva. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno a firma Ciro Troise ipotizza una squadra a due anime tattiche

Ogni qual volta che giochiamo contro le difese a 3 la pressione offensiva viene fatta col 4-2-3-1», una delle indicazioni fornite da Ancelotti in Trentino. Lo scopo è l’occupazione della metà campo avversaria, il dominio del gioco, la strategia è alzare gli esterni bassi per coprire il campo in ampiezza e portar dentro al campo quelli alti per occupare gli spazi intermedi. L’idea va nella costruzione un Napoli imprevedibile, dinamico, che non dia punti di riferimento, perciò il progetto originario sul mercato, ancora fattibile, prevedeva un rifinitore come James (che ieri si è allenato in gruppo a Valdebebas), capace di premiare i movimenti senza palla e un giocatore dal «moto perpetuo» in stile Mertens come Lozano per gli attacchi alla profondità e agli spazi intermedi. L’idea di partenza è alternare la costruzione con la difesa a tre con il riferimento del play (soprattutto Zielinski in questo ruolo) che s’abbassa per dirigere la costruzione del gioco, superare la pressione avversaria e azionare la creatività degli uomini tra le linee. Ancelotti sta insistendo sulla capacità di ricevere palla alle spalle del centrocampo avversario, basta avere nella propria memoria il movimento di Mertens sul gol di Insigne contro il Liverpool. Icardi è un’altra storia, una possibile opportunità di mercato che stuzzica il presidente De Laurentiis

