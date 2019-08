Tuttosport - Offerta di 8 mln l'anno del Napoli per Icardi: De Laurentiis non si muoverà da queste cifre

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Hirving Lozano è ormai un calciatore del Napoli. La trattativa, in piedi da mesi con alti e bassi nei rapporti tra De Laurentiis e Raiola, è stata completata nella giornata di ieri e dopo un lungo faccia faccia tra l’agente del messicano e il presidente del Napoli in un noto albergo sul lungomare, alla presenza del ds Giuntoli. Operazione da 42 milioni (una parte andrà al Pachuca, club messicano dove “El Chucky” è cresciuto), a cui si aggiunge una ricca commissione per il superagente. È su questo aspetto, oltre che sui diritti di immagine, che si è discusso nelle ultime fasi di una trattativa per il resto già ben avviata da tempo. Decisivo il volere del giocatore, che da settimane si vede con l’azzurro cucito addosso e non ha perso occasione di dimostrarlo. Svanito Pepè, Lozano è tornato a essere una priorità per il Napoli e Raiola ha lavorato per accontentare il suo assistito, portandolo nell’unico club che aveva fatto passi concreti per acquistarlo e garantirgli un salto di qualità che altrimenti avrebbe dovuto rimandare. Non preoccupa l’infortunio subito nella gara di domenica contro il Den Haag. Lozano ha effettuato esami strumentali nella mattinata di ieri e le notizie sono state positive: nessuna lesione, solo una forte contusione al collo del piede, da cui recupererà presto per mettersi quanto prima a disposizione di Ancelotti. Attesi nei prossimi giorni l’arrivo a Napoli e le visite mediche, con Verdi che a quel punto si avvicinerebbe in maniera definitiva al Torino. E dopo Lozano cos’altro accade? La risposta non si discosta troppo dai soliti nomi.

Mauro Icardi, attaccante dell'Inter

Il Napoli, che si sta muovendo con grande coerenza, vorrebbe abbinare all’arrivo del messicano il prestito di James Rodriguez e continua, con grande ottimismo, a osservare la sabbia scendere nella clessidra: più passa il tempo senza che il Real Madrid trovi un’altra strada, più Florentino Perez sarà costretto a prendere in considerazione l’ipotesi della cessione del giocatore al Napoli in prestito con diritto di riscatto. Anche l’Atletico Madrid sembra ormai prossimo a mollare la presa per virare su altri obiettivi. Discorso parallelo per Icardi. La trattativa è viva e andrà seguita fino alla fine, anche se la Roma sta proponendo di tutto e la Juve continua ad essere la priorità del calciatore. Il Napoli tratta da settimane direttamente con Wanda Nara, impegnata in colloqui frequenti, prima con Giuntoli e poi nell’ultimo periodo direttamente con De Laurentiis. Non ci sono intermediari, o altri agenti a supporto della moglie più famosa del calcio mondiale. È Wanda e solo Wanda, la chiave di volta per mettere a segno quello che sarebbe il colpo dell’estate. Il Napoli offre a Icardi 8 milioni bonus compresi e un progetto più ambizioso e affascinante di quello che può garantirgli oggi la Roma. Se i giallorossi dovessero arrivare ad offrire di più, De Laurentiis non parteciperà ad aste folli, ma la differenza alla fine la farà il volere del calciatore che è entrato ormai nei giorni decisivi per scegliere il suo futuro. L’operazione per il Napoli dovrà incastrarsi necessariamente con una cessione di Milik: difficile ma non impossibile completare il puzzle entro il 2 settembre.