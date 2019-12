Ibrahimovic-Napoli, Il Mattino: ADL convinto a fare uno strappo alla regola, il piano del patron

Ultime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna de Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis a prescindere dal futuro di Carlo Ancelotti avrebbe in mente di fare uno strappo alla regola prendendo l'esperto Zlatan Ibrahimovic.

"Ancelotti o non Ancelotti, De Laurentiis pensa davvero che per Ibrahimovic possa essere fatto uno strappo alla regola. Sa che il suo arrivo qui darebbe nuova linfa anche all’immagine del club e dunque con Mino Raiola c’è stato, proprio in queste ore, un contatto. Non è operazione semplice, anzi èa ssai complicata. Gli 8 milioni chiesti dallo svedese non sono spiccioli anche se con le agevolazione del bonus fiscale del Decreto Crescita. Ovviamente aumenterebbero le chance azzurre per Ibra in caso di passaggio agli ottavi di Cham-pions, manifestazione che lo svedese sogna di giocare di nuovo".