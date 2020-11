Ibra sfida Mertens, Gazzetta: divisi da 26cm e 34kg, ma il peso in campo è lo stesso!

Notizie Calcio Napoli - Si può essere centravanti in tanti modi, anche molto distanti tra l’oro. Separati, per esempio, da 26 centimetri e 34 chili: dalla stazza di Ibrahimovic ai dribbling nello stretto di Mertens. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

“Il peso in campo è lo stesso, l’altezza definisce le caratteristiche migliori: nei numeri del campionato di Zlatan ci sono 14 spizzate e 3 sponde, oltre ai due gol di testa. In quelli di Mertens ci sono 16 cross e 56 verticalizzazioni, il triplo della media per ruolo. Domani in Napoli-Milan le due diverse filosofie si sfidano: oggi Zlatan guarda tutti dall’alto anche per gli 8 gol segnati, attuale capocannoniere del torneo. Dries insegue a 2 ma ritroverà il centro dell’area, punta centrale nel tridente offensivo”.