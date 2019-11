Edo De Laurentiis incrocia la squadra in aereo verso Milano dopo le dure accuse, Il Mattino: grande freddezza

Ultimissime Calcio Napoli - Regna il malumore in casa Napoli, per svariati motivi. Le multe, i rapporti tesi, i risultati amari e tanto altro. Ma l'ultimissimo episodio si è materializzato proprio tre giorni fa, con Edo De Laurentiis che ha gettato nuovamente benzina sul fuoco con delle dichiarazioni forti: "I vecchi calciatori avevano più palle di quelli di oggi". Parole - rivela Il Mattino oggi in edicola - tutt'altro che gradite dagli azzurri.

Napoli, la reazione della squadra alle parole di Edo De Laurentiis

Così sul bus in direzione Capodichino - rivela sempre il quotidiano - ieri non tutti aveva il volto disteso.Per la prima volta dopo il j’accuse di Edoardo De Laurentiis («I vecchi calciatori avevano più palle di quelli di oggi»), Insigne e gli altri incrociano il vicepresidente che, come sempre, occupa la prima fila.

Le sue crude dichiarazioni non sono andate giù a tutti, motivo per cui ieri non c'è stato di certo un clima sereno e idilliaco a bordo del mezzo di trasporto tantomeno in aereo. Nel frattempo, nessuno si è scusato ancora per l'ammutinamento del 5 novembre scorso, per le parole pronunciate a bruciapelo, per i toni accesi e per il rifiuto di partire per il ritiro.