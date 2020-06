I quotidiani pazzi di Gattuso, spunta anche un 9 in pagella: "Sa organizzare le fase difensiva su due linee come pochi: sta nascendo un grande Napoli"

Ultimissime Napoli - Tutta la stampa fa i complimenti a Rino Gattuso per la vittoria della Coppa Italia. Ecco le pagelle dei maggiori quotidiani in edicola per il tecnico del Napoli:

Pagelle Gattuso Napoli-Juventus finale coppa Italia

Gazzetta 7 - Tutti dietro la linea della palla, intensi e raccolti. Il calcio di Gattuso è paradossale, un catenaccio fondato su valori sacchiani e sulla palla a terra: niente lanci lunghi. Difesa a oltranza e tante occasioni. Apparenti contraddizioni, forti motivazioni.

Corriere dello Sport 7 - Ringhio sa organizzare la fase difensiva su due linee come pochi allenatori. Alza il muro e non si fa sorprendere, ma alla resa dei conti e sino all'intervallo costruisce persino più dei bianconeri. Due pali, almeno un'altra occasione, pochi affanni. Vince con merito il suo primo trofeo condannando Sarri. Sta nascendo un grande Napoli.

Tuttosport 8 - Imbriglia Sarri, lasciandogli il possesso palla e ripartendo in contropiede. Nel primo tempo le azioni più pericolose sono tutte azzurre. Nella ripresa prova a vincerla inserendo Politano e Milik. Nel finale rischia togliendo addirittura 5 rigoristi. Ma alla fine ha ragione lui. Chapeau.

Repubblica 7 - Se la gioca a modo suo, alzando un bunker e poi ripartendo.

Il Mattino 9 - La tattica funziona bene nel primo tempo: il Napoli deva far giocare e lascia che la palla arriva sugli esterni bianconeri. Poi scatta la gabbia, con due o anche tre che vanno a chiudere e recuperano palla. Il Napoli prende lentamente possesso della gara, meriterebbe di vincerla prima dei rigori per organizzazione del gioco, idee e lucidità. Le occasioni sono tante, due pali e una superiorità che avanza col passare dei minuti. Il gioco di Sarri non riesce mai a imbavagliare realmente quello azzurro. Una tattica vincente e da vincente.