I quotidiani esaltano Ospina: si mette alle spalle la papera contro la Lazio, balzo felino sul rigore di Iemmello

Ultime notizie calcio Napoli - Dopo il colossale errore contro la Lazio non era facile rialzare subito la testa eppure David Ospina ci è riuscito, rendendosi protagonista nella vittoria di ieri contro il Perugia di una parata importantissima sul calcio di rigore calciato da Iemmello. I principali quotidiani sportivi oggi in edicola ne hanno esaltato la prestazione.

Gazzetta dello Sport

7: un rigore ben parato per mettere alle spalle la pesantissima papera di sabato scorso.

Corriere dello Sport

7: il rigore parato lo riconcilia con sé stesso dopo l'erroraccio di Roma che ormai finisce in archivio.

TuttoSport

7: si riscatta dopo il gravissimo errore di Roma parando il rigore di Iemmello che avrebbe riaperto la partita.

Il Mattino

7: osservato speciale. Ma ci mette un attimo a scacciare via le critiche dopo la topica dell'Olimpico. Con un balzo felino, infatti, piomba sul tiro dal dischetto di Iemmello e in un colpo solo si riscatta da sabato sera e tiene imbattuta la porta del Napoli (cosa non del tutto frequente nell'ultimo periodo).