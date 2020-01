I quotidiani esaltano Insigne: "Diavolo di un capitano! Arretra anche terzino, qualità e sacrificio: fa la differenza"

Ultime notizie calcio Napoli - Una prestazione maiuscola a tutto campo quella offerta ieri da Lorenzo Insigne, che ha trascinato il Napoli al successo ed in semifinale di Coppa Italia. I quotidiani oggi in edicola esaltano il talento nato a Frattamaggiore che ha riconquistato la piazza napoletana.

Gazzetta dello Sport

7

“Diavolo di un capitano! Quando c’è, fa la differenza, arretra terzino su Lazzari fino al cambio. Ieri per lui solo applausi”

Corriere dello Sport

7

“La magia del talento è in quel passo di danza che manda in confusione Luiz Felipe e restituisce al Napoli l’energia positiva. Poi è interpretazione densa di generosità, come un gregario qualsiasi o come un capitano che va fino a dentro l’area per recuperare il più sporco dei palloni”

Il Mattino

8

"Una magia e manda a spasso Luiz Felipe. Una giocata che spiana la strada ad un primo tempo di sacrificio e di costanza, ma anche di qualità, con altre buone giocate anche in assistenza ai compagni. Ripresa di sacrificio, corse all'indietro, marcature a uomo. Chiama i tifosi a raccolta. E' il cuore della squadra".

Corriere della Sera

7.5

Repubblica

7