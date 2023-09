I dubbi di Gazzetta: il Napoli di Spalletti sarebbe stato di diritto tra i favoriti Champions, questo di Garcia chissà

Ultime notizie Napoli - La Champions League è quella coppa che, anche se non la vinci, ti fa fare il salto di qualità. Il Napoli può farlo? Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Era successo alla prima Juve di Allegri, due finali in tre anni. Sembra stia accadendo all’Inter che da Istanbul ha acquistato personalità e dimensione superiori:

"Vediamo ora se il Milan è imploso in una sera da derby o se le belle impressioni di inizio stagione saranno confermate. Il Napoli di Spalletti sarebbe stato di diritto tra i favoriti, questo di Garcia chissà. Premesse non entusiasmanti, ma Kvara, Osi e Lobotka non possono essere d’improvviso i “negativi” dei fenomeni che hanno entusiasmato l’Europa. Per noi è l’ora di Raspadori. Non possono far paura Braga e Union Berlino"