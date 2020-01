Repubblica - Higuain fa sempre goal al Napoli. Non è detto che stasera parta dalla panchina

Notizie Napoli calcio. Secondo l'edizione di oggi di Repubblica, ormai esperti in quella particolare forma di fuga che per comodità chiamiamo ritorno, oggi Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain sono a Napoli e ci sono sempre stati.

Nell’incrocio inevitabile di destini con il suo centravanti da asporto (Sarri si prese Higuain al Chelsea dopo i cinque inutili mesi al Milan e se l’è tenuto alla Juventus, oltre ovviamente alla comune gloria napoletana), è ancora una faccenda di fischi. «Quelli del San Paolo a Higuain furono ingiusti, perché io ero là quando la Juventus pagò la clausola e se lo prese». A parte una volta, infatti, l’Higuain bianconero ha sempre segnato contro i fischiatori innamorati: 6 gol, uno subito, la prima volta che li rivide, l’ultimo ad agosto per chiudere il cerchio delle sue numerose vite sportive. Acqua passata, seppur bollente. Stavolta Higuain potrebbe partire dalla panchina (non è detto: c’è una tentazione tridente) ma questo non modifica spietatezza e insidie. Napoli sa che lui fa sempre gol, e sa chi è Sarri. Per questo stasera li amerà moltissimo, con tutta l’aria che ha in corpo e in cuore.